Малайзия закупит вакцину Pfizer-BioNTech для вакцинации детей от пяти до 12 лет

СИНГАПУР, 29 октября. /ТАСС/. Власти Малайзии намерены приобрести вакцину против коронавируса Pfizer-BioNTech, которая будет использоваться для детей от 5 до 12 лет. Об этом написал в пятницу в Twitter министр здравоохранения Хайри Джамалуддин.

"После того, как Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) рекомендовало Pfizer для детей от 5 до 12 лет, Малайзия намерена приобрести вакцину для детей", - указал глава ведомства. По его словам, "также рассматриваются и другие вакцины, например Sinovac".

Власти Малайзии с 20 сентября начали вакцинацию подростков от 12 лет и старше. В государственной программе для них используются Pfizer-BioNTech и Sinovac. На сегодняшний день, как отметил министр, "полностью вакцинированы 62% подростков, еще 82% получили первую дозу".