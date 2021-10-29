Томские власти откроют ковидный госпиталь на 180 мест на базе больницы скорой помощи

ТОМСК, 29 октября. /ТАСС/. Оперштаб Томской области, в которой число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом выросло вдвое с сентября, принял решение открыть на базе больницы скорой медицинской помощи Томска ковидный госпиталь на 180 мест. Плановую медпомощь на время работы госпиталя перенесли в областную клиническую больницу, сообщается в официальном Telegram-канале оперштаба.

"На сегодня в Томской области коечный фонд для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и пневмонией составляет 3 093. Свободны 20% мест. Принимая во внимание, что вирусная инфекция протекает агрессивно и высокий процент заболевших нуждается в госпитализации, принято решение об открытии еще одного респираторного госпиталя", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Алены Левко.

Уточняется, что госпиталь рассчитан на 180 коек. Медучреждение обеспечено всем необходимым оборудованием, в том числе компьютерным томографом, аппаратами ИВЛ. Все койки обеспечены кислородом. Плановую помощь пациентам травматологического и нейрохирургического профилей будут оказывать в областной клинической больнице.

В октябре 2020 года больница скорой медицинской помощи уже была перепрофилирована в респираторный госпиталь. К работе по основному профилю учреждение вернулось в апреле 2021 г.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в области зарегистрированы более 47 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом с сентября число ежедневных случаев заражения в регионе выросло вдвое - с 100 до 200. Рост заболеваемости в регионе, по данным местных властей, связан с низкими темпами вакцинации: прививку от COVID-19 сделали всего 47% от необходимого количества людей, 98% попадающих в больницы не вакцинированы.