В Крыму за сутки выявили максимум заразившихся коронавирусом с начала пандемии

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Крыму за сутки составило 693, это максимум с начала пандемии, сообщается в пятницу на сайте регионального Минздрава.

Накануне в регионе также зарегистрировали максимальный суточный прирост - 681 случай. Рекордные с начала пандемии показатели в Крыму ежедневно регистрируют с 3 октября, когда впервые выявили 421 случай.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 28 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 693 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 95 358 положительных тестов на COVID-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на коронавирус в Крыму за сутки протестированы 11 818 человек. Выздоровевших за сутки - 1 216.

С начала пандемии в регионе выздоровели более 81 тыс., умерли около 3 тыс. человек. Власти Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 60 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.