Власти Красноярского края продлят выплаты медикам, работающим с больными с COVID-19

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Власти Красноярского края намерены продлить региональные выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом. Об этом в пятницу в эфире телеканала "Енисей" сообщил губернатор края Александр Усс.

Региональные выплаты действовали в 2020 году, затем - с 1 января до 1 апреля 2021 года. Летом было принято решение о начислении выплат с 1 июля еще на три месяца с возможностью их продления.

"Красноярский край принадлежит к числу немногих субъектов федерации, где помимо федеральных выплат предусмотрены и выплаты краевые. Край имеет серьезный бюджет и может себе это позволить. В прошлом году на эти цели было направлено порядка 2 млрд рублей. В этом году уже с начала года - 3,7 млрд рублей. Мы намерены эту практику сохранять. Медики могут быть абсолютно уверены в том, что их труд будет должным образом оплачиваться", - сказал Усс.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, речь идет о конце текущего года и о следующем. Выплаты сохранятся при условии, что эпидемическая обстановка не улучшится и, соответственно, нагрузка на врачей не уменьшится.

Сейчас в крае дополнительные выплаты за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией получают около 10 тыс. человек, из них чуть больше 2 тыс. - это врачи, еще 8 тыс. - это средний и младший медицинский персонал, а также технические сотрудники, которые обеспечивают работу "красных" зон.

В регионе развернуто около 5 тыс. ковидных коек. По информации федерального оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зафиксировано 128,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 113,3 тыс. пациентов выздоровели, умерли 6,4 тыс. человек.