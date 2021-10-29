Под Волгоградом суд отклонил коллективный иск отстраненных от работы за отказ прививаться

ВОЛГОГРАД, 29 октября. /ТАСС/. Суд в городе Камышине Волгоградской области не удовлетворил иск сотрудников организации, которые хотели оспорить приказ об их отстранении от работы из-за отказа пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Оставлен без удовлетворения коллективный иск работников к ООО "Камышинтеплоэнерго" о признании незаконными приказов об отстранении их от работы в связи с отказом от прохождения обязательной вакцинации от COVID-19. Суд посчитал действия работодателя по исполнению постановления главного государственного санитарного врача по Волгоградской области <...> законными", - сказала она, добавив, что решение еще не вступило в законную силу.

Сообщается, что сотрудники организации просили признать незаконными приказы об отстранении их от работы, взыскать утраченный заработок, а также компенсацию морального вреда.

Ранее сообщалось, что план по вакцинации населения в Волгоградской области выполнен более чем на 60%, привиты 1 млн местных жителей. Главный государственный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева установила список лиц, которые обязаны пройти вакцинацию от коронавируса. Среди них работники сфер торговли, транспорта, строительства, промпредприятий, соцобслуживания, аптек, организации отдыха детей и массовых спортивных мероприятий и других сфер. Руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей обязали в срок до 15 ноября организовать проведение профилактических прививок работникам первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 10 декабря - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции.