Власти не наблюдают дефицита ковидных коек в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Власти Крыма пока не планируют перепрофилировать новые учреждения для лечения коронавируса или дополнительно разворачивать ковидные госпитали на полуострове, поскольку дефицита коек нет. Об этом в пятницу в эфире телеканала "Крым-24" сообщил врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский.

Во вторник заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский сообщал, что коечный фонд практически полностью занят. Власти региона за несколько дней увеличили количество коек.

"В настоящий момент в Республике Крым развернуто 5 240 коек. Задействованы учреждения по всей территории республики. В настоящий момент коечного фонда более чем достаточно, он заполнен на сегодня на 89%. Дефицита в койках нет, и вопрос о дополнительном развертывании и перепрофилировании каких-либо учреждений на сегодня не рассматривается", - сказал Скорупский.

С начала пандемии в регионе заразились более 95 тыс. человек, выздоровели более 81 тыс. человек, умерли около 3 тыс. Власти Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 60 лет обязали не покидать дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.