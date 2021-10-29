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Пандемия COVID-19

Власти не наблюдают дефицита ковидных коек в Крыму

Новые госпитали пока открывать не планируется

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Власти Крыма пока не планируют перепрофилировать новые учреждения для лечения коронавируса или дополнительно разворачивать ковидные госпитали на полуострове, поскольку дефицита коек нет. Об этом в пятницу в эфире телеканала "Крым-24" сообщил врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский.

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Во вторник заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский сообщал, что коечный фонд практически полностью занят. Власти региона за несколько дней увеличили количество коек.

"В настоящий момент в Республике Крым развернуто 5 240 коек. Задействованы учреждения по всей территории республики. В настоящий момент коечного фонда более чем достаточно, он заполнен на сегодня на 89%. Дефицита в койках нет, и вопрос о дополнительном развертывании и перепрофилировании каких-либо учреждений на сегодня не рассматривается", - сказал Скорупский.

С начала пандемии в регионе заразились более 95 тыс. человек, выздоровели более 81 тыс. человек, умерли около 3 тыс. Власти Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 60 лет обязали не покидать дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.

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