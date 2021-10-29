В электротранспорте Ульяновска отменили бесплатный проезд для школьников в нерабочие дни

УЛЬЯНОВСК, 29 октября. /ТАСС/. Ульяновские власти отменили бесплатный проезд для школьников в городском электротранспорте в нерабочие дни - с 30 октября по 7 ноября. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой администрации города.

"По информации городского управления дорожного хозяйства и транспорта, с 30 октября по 7 ноября учащиеся школ города Ульяновска не смогут воспользоваться бесплатным проездом в трамваях и троллейбусах", - отмечается в сообщении.

Такое решение принято на время предстоящих внеплановых школьных каникул с целью предотвращения распространения коронавируса. Всем жителям города рекомендуется воздержаться от посещения мест массового пребывания людей, а также соблюдать масочный режим.

В Ульяновской области нерабочие дни введены в период с 30 октября по 7 ноября. Кроме того, в указ губернатора региона ранее были внесены изменения, согласно которым с 22 октября на территории области запрещено проведение межрегиональных и региональных спортивных соревнований. Вводится обязательная термометрия при входе в магазины, на рынки, в торгово-развлекательные центры и организации, предоставляющие услуги населению. В соответствии с ранее принятыми ограничительными мерами с 1 ноября массовые мероприятия с числом участников более десяти могут посетить только граждане, имеющие сертификат о вакцинации, справку о перенесенной коронавирусной инфекции или отрицательный тест ПЦР. Эти же условия предполагаются для получения услуг организаций общественного питания, салонов красоты, соляриев, бань, фитнес-центров, бассейнов, кинотеатров, театров, посещения концертных и выставочных мероприятий.

По данным оперативного штаба региона, в Ульяновской области выявлено 94 524 случая коронавируса. Вакцинирован первым компонентом 432 351 человек, завершили вакцинацию 324 367 человек. Процент выполнения плана по второму компоненту - 40,7%. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, выздоровели 82 957 человек, умерли 2 967 пациентов с подтвержденной инфекцией.