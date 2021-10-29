В Приамурье рост заболеваемости COVID-19 составил почти 10% за неделю

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 октября. /ТАСС/. Рост заболеваемости COVID-19 в Амурской области за неделю составил почти 10%. Однако в двух муниципалитетах региона рост не зарегистрирован, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Прирост заболеваемости за прошедшую неделю: он вырос в целом по области на 9,8% (на 93 случая). Идет рост заболеваемости среди непривитых - их число составляет до 96% заболевших новой коронавирусной инфекцией", - приводит пресс-служба слова руководителя управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольги Кургановой.

Основная доля заболевших - 57,7% - сосредоточена в пяти муниципалитетах области: Благовещенск, Свободный, Тамбовский район, Тында и Райчихинск. В Селемджинском районе и в городе Шимановске рост заболеваемости приостановлен, так как в муниципалитетах показатель коллективного иммунитета достигает более 80%.

Ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируется с начала июня, в регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд, в Благовещенске введена система QR-кодов, с 1 ноября она будет работать еще в семи муниципалитетах региона. С начала пандемии в области выявлено 39,2 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 480 человек умерли. При этом медики отмечают рост числа желающих сделать прививку. Первым компонентом привиты 311,8 тыс. человек, вторым компонентом - 289,5 тыс. человек.