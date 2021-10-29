МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Союз музеев России с 20-летием создания. Телеграмма президенту союза Михаилу Пиотровскому опубликована на сайте Кремля в пятницу.

"Музеи бережно хранят бесценные свидетельства важных исторических событий, память о наших выдающихся соотечественниках, подлинные шедевры искусства, играют огромную роль в популяризации отечественного культурного, духовного наследия, приобщении людей и особенно молодежи к прекрасному, воспитании у них художественного вкуса. В этой связи хочу отметить творческий, кропотливый, истинно подвижнический труд многих поколений музейных работников. Благодаря их высокому профессионализму, ответственному отношению к делу Россия обладает уникальными музейными коллекциями, которые мы по праву считаем нашей национальной гордостью и достоянием всего человечества", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что все годы с момента создания Союз музеев выполняет благородную миссию, объединяя музейное сообщество России вокруг решения масштабных, востребованных временем задач.

Союз музеев России учрежден в ноябре 2001 года. Его членами являются более 400 музеев из 76 субъектов РФ.