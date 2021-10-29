Папа Франциск наградил президента Армении высшей степенью Папского ордена Пия IX

ЕРЕВАН, 29 октября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск наградил президента Армении Армена Саркисяна высшей степенью Папского ордена Пия IX - большим рыцарским крестом с цепью - за вклад в отношения Еревана и Ватикана. Награду главе армянского государства, который в 1995-1996 годах занимал в том числе пост посла Армении при Святом престоле, вручил заместитель госсекретаря папского города-государства по общим вопросам Эдгар Пенья Парра, сообщила в пятницу пресс-служба президентского аппарата.

"Его Святейшество Папа Франциск наградил президента Саркисяна высшей степенью Папского ордена Пия IX, которой тот был удостоен за большой вклад в развитие отношений Армении и Святого престола, а также как первый посол Армянской Республики в Ватикане", - отмечается в сообщении.

Заместитель госсекретаря Ватикана отметил, что Саркисян - первый в Армении и единственный во всем Кавказском регионе, кто награжден этим орденом.