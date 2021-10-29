В Москве в 2022 году планируют достроить 16 поликлиник и еще 10 объектов здравоохранения

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Строительство 16 поликлиник, 4 скоропомощных стационарных комплексов, подстанции скорой медицинской помощи, трех уникальных медицинских объектов, а также двух медицинских корпусов планируется завершить в Москве в следующем году. Об этом сообщил ТАСС в пятницу руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В следующем году в Москве планируется ввести в эксплуатацию 26 объектов здравоохранения. Так, будет завершено строительство трех уникальных объектов общей площадью более 227 тыс. кв. м - это инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории первой инфекционной больницы, многопрофильный комплекс детской больницы св. Владимира и лечебно-диагностический комплекс московского клинического научно-практического центра им. Логинова", - сказал Загрутдинов.

По его словам, также в 2022 году департамент строительства планирует завершить строительство четырех скоропомощных стационарных комплексов общей площадью почти 70 тыс. кв. м на территории НИИ им. Склифосовского, горбольниц им. Боткина, им. Филатова и им. Буянова. Еще один комплекс возводит департамент здравоохранения для ГКБ имени Вересаева.

Скоропомощные стационарные комплексы будет иметь в своем составе разнопрофильные операционные. Для обеспечения оптимизации путей движения пациентов, персонала и материалов предусмотрено зонирование помещений. Прием пациентов будет осуществляться по принципу разделения потоков по степени тяжести: пациенты в тяжелом состоянии, пациенты в состоянии средней степени тяжести, пациенты в условно легком состоянии и т.д. Также в скоропомощных стационарах предусмотрены зоны для ожидания посетителей и их родственников, помещения круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии, места для встреч с врачами. С существующими отделениями новые здания свяжут отапливаемыми переходами.

На данный момент завершен монолит надземного перехода скоропомощного стационарного комплекса в существующий кардио-терапевтический корпус больницы имени С. П. Боткина, который позволит перемещаться между корпусами без выхода на улицу, а также связать больничные корпуса в единую больничную сеть. В дальнейшем планируется строительство переходов к другим корпусам. Также завершены работы по монтажу металлоконструкций ограждения вертолетной площадки на кровле строящегося здания скоропомощного стационарного комплекса на территории НИИИ им. Склифосовского. Для строящегося здания скоропомощного стационарного комплекса на территории ГКБ № 15 им. Филатова на Вешняковская улице начаты работы по устройству внешних стен.

Кроме того, в следующем году запланирована сдача 16 новых поликлиник в различных округах столицы, которые возводятся по новому московскому стандарту. Также в 2022 году будут введены в эксплуатацию детский корпус больницы с роддомом в поселке Коммунарка, медицинский корпус городской клинической больницы № 13 на Велозаводской улице, а в Щербинке завершится строительство подстанции скорой медицинской помощи на 20 машиномест.

В работе - десятки объектов

"В настоящее время в рамках реализации адресно-инвестиционной программы города Москвы ведется строительство более 30 объектов здравоохранения общей площадью более 700 тыс. кв. м", - уточнил Загрутдинов. Так, продолжается развитие больницы в Коммунарке: до конца года завершатся основные строительные работы по родильному дому и амбулаторно-поликлиническому корпусу, в следующем году планируется ввести в эксплуатацию детский корпус, а в 2023 году - корпус лучевой терапии. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию медицинский корпус ГКБ им. Ерамишанцева на Ленинской улице и учебно-лабораторные корпуса на проспекте Вернадского.

"Всего в адресной инвестиционной программе на 2021-2024 годы в столице запланировано завершение строительства 45 объектов здравоохранения, в том числе 23 поликлиник на почти 12 тыс. посещений в смену, 15 больничных корпусов, в том числе пяти скоропомощныхстационарных комплексов на территории городских клинических больниц; одной подстанции скорой медицинской помощи, шести медицинских объектов различного назначения. Кроме того, завершится строительство семи объектов на территории международного медицинского кластера Сколково", - сообщил Загрутдинов.

Он уточнил, что к 2025 году на территории международного медкластера, помимо двух корпусов израильской клиники "Хадасса", появится центр хронических болезней "Хадасса", специализирующийся на паллиативной и гериатрической помощи, сестринском уходе, психотерапии и медицинской реабилитации. Кроме того, в ММК Сколково создадут медицинский молл площадью 49,5 тыс. кв. м, на его территории разместятся иностранные клиники, которые не нуждаются в больших площадях. Концепция центра позволит быстро перепланировывать помещения, чтобы они могли стать базой для небольших клиник. Уникальные особенности объекта уже привлекли нескольких участников - в здании расположатся клиники Clinique Saint Charles(Франция), Roman Fernandez (Испания), CentreL on B rard (Франция).

"Также на территории ММК будут построены биотехнологическая лаборатория, центр ядерной медицины, апарт-отель, реабилитационный центр широкого профиля площадью 22 тыс. кв. м. Кроме того, здесь появится университетский госпиталь Страсбурга, где будет оказываться амбулаторная и стационарная помощь по различным направлениям, включая онкологию, гинекологию и урологию, травматологию, ортопедию, офтальмологию, кардиологию, а также диагностику. К ходе благоустройства территории кластера появятся уникальные природные зоны, направленные на укрепление здоровья пациентов", - заключил Загрутдинов.