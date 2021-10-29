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Электронные дубликаты военного билета и других документов появятся в РФ с 1 июля 2022 года

Можно также получить дубликаты документов об образовании и квалификации, свидетельств ЗАГС, документов об инвалидности, в том числе выданных за рубежом

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Электронные дубликаты некоторых бумажных документов можно будет оформить в России с 1 июля 2022 года в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг. Как сообщает в пятницу пресс-служба правительства РФ, список таких документов и порядок их оформления своим постановлением утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Всего в перечне 19 документов, в их числе военный билет, удостоверения и документы, подтверждающие право на получение социальной поддержки, сведения о доходах, свидетельство об усыновлении, различные медицинские справки и судебные решения", - говорится в сообщении.

Также в перечень вошли документы об образовании и квалификации, свидетельства ЗАГС, документы об инвалидности, в том числе выданные за рубежом.

"Сама процедура оформления дубликатов проста. Сотрудник отсканирует документ, заверит электронной цифровой подписью и вернет владельцу. Затем в течение часа электронный дубликат появится в личном кабинете гражданина на портале госуслуг", - рассказали в кабинете министров.

Таким образом, при последующем обращении в МФЦ или органы власти гражданину больше не потребуется лично предоставлять оригинал того или иного документа, и он сможет дистанционно получать большее количество государственных и муниципальных услуг. Электронные дубликаты документов, а также сведения о создании этих дубликатов будут бессрочно храниться в личном кабинете на портале госуслуг.

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