В Липецкой области план вакцинации взрослого населения выполнили почти на 70%

ТАСС, 29 октября. Медики сделали прививку от ковида 504 855 жителям Липецкой области, это 69,16% от плана вакцинации взрослого населения региона. Об этом сообщила ТАСС в пятницу представитель пресс-службы администрации Липецкой области.

"Привито однократно 504 855 человек, двукратно привито 440 367 человек. Всего за сутки привито 10 446 человек", - сказала она.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области планируется привить от коронавируса 80% взрослого населения региона, или 730 008 человек. "Реализовано 89% от имеющейся вакцины, остаток вакцины - 54 006 комплектов, 12 286 доз "Спутника Лайт". Поставки вакцины регулярны, дефицит не ожидается", - уточнила представитель пресс-службы администрации Липецкой области.

В Липецкой области ввели обязательную вакцинацию работников разных сфер деятельности, в том числе здравоохранения, образования, социальных услуг, транспорта, обслуживания. До 1 декабря в регионе должно быть привито от коронавируса не менее 80% сотрудников предприятий.

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 61 448 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 53 718 человек, 2 002 пациента умерли. В регионе создано 3 100 коек для пациентов с ковидом, на утро пятницы занято 80,6%, или 2 500 мест. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте и торговых центрах, действует система QR-кодов. Дни с 30 октября по 7 ноября в регионе объявлены нерабочими, закроются все торговые центры, учреждения соцобслуживания, магазины, исключение сделано лишь для продуктовых магазинов, аптек, ряда учреждений с доставкой и имеющих отдельный вход с улицы.