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Пандемия COVID-19

QR-код потребуется для въезда иногородним в ЗАТО атомной отрасли Снежинск

Требование не будет распространяться на детей

ЧЕЛЯБИНСК, 29 октября. /ТАСС/. QR-код, свидетельствующий о вакцинации от коронавируса, либо справка о наличии противопоказаний к такой вакцинации потребуются с 30 октября совершеннолетним жителям других городов, чтобы попасть в закрытое административно-территориальное образование атомной (ЗАТО) отрасли Снежинск (Челябинская область). Соответствующее постановление опубликовано администрацией образования в пятницу.

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"Ввести с 30.10.2021 дополнительные меры при оформлении документов на въезд иногородних граждан Российской Федерации (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет), предусматривающие предоставление заявителями действующего QR-кода о вакцинации или о перенесенной новой коронавирусной инфекции в течение последних шести месяцев; справки медицинского учреждения о противопоказаниях для вакцинации против новой коронавирусной инфекции", - сказано в постановлении за подписью главы ЗАТО Игоря Сапрыкина.

Снежинск имеет статус закрытого административно-территориального образования, находится в ведении Росатома. Численность населения составляет около 50 тыс. человек. Градообразующее предприятие - "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина".

По данным областного Минздрава на 29 октября, с начала пандемии в регионе подтверждены 109 710 случаев заражения коронавирусом (плюс 491 новое подтверждение к вчерашнему дню). Всего 89 784 пациента выздоровели и выписаны, продолжают лечение 14 423 человека. В регионе действуют ограничения: обязательный масочный режим, соцдистанцирование, усиление санитарных правил, дезинфекции.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия COVID-19
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