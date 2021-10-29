В Кабардино-Балкарии есть в наличии все российские вакцины от коронавируса

НАЛЬЧИК, 29 октября. /ТАСС/. Все российские вакцины от коронавируса есть в наличии в Кабардино-Балкарии (КБР), но "Ковивак" и "Эпиваккорона" - в ограниченном количестве. Об этом сообщил в пятницу ТАСС министр здравоохранения региона Рустам Калибатов.

"У нас в настоящее время в наличии имеются все вакцины в достаточном для наших потребностей количестве, "Эпиваккорона" и "Ковивак" - в ограниченном количестве. Они рассчитаны, как и прежде, на аллергиков, "Спутником Лайт" прививают переболевших и приступивших к ревакцинации людей", - рассказал Калибатов.

По его словам, "Спутник Лайт" пользуется большим спросом и у тех, кто первично прививается, в виду единоразового введения. Однако его эффективность ниже "Спутника V" и она предназначена именно для того, чтобы "подтянуть" иммунитет при снижающемся титре антител, выработанных при первичной иммунизации, поэтому рекомендуется прививаться "Спутником V".

Первый этап вакцинации в Кабардино-Балкарии по данным на утро 29 октября, прошли 200 113 человек, полный курс - 145 997 человек, темпы вакцинации выросли, но исполнение плана составляет 37,8%, отмечают в Минздраве.

В РФ сейчас производятся вакцины "Спутник V", "Спутник Лайт", " Ковивак" и "Эпиваккорона"."Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. К настоящему моменту Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала для экстренного применения в борьбе с пандемией семь вакцин. Кроме того, на различных стадиях изучения находятся заявки на одобрение еще 13 препаратов, в том числе российских "Спутника V" и "Эпиваккороны".