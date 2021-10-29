На Ямале завершили централизованный завоз топлива в труднодоступные районы

ТАСС, 29 октября. Отгрузка в отдаленные и труднодоступные населенные пункты Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) нефтепродуктов, предназначенных для бесперебойной работы объектов в отопительный сезон, завершена. Всего поставлено 68 тыс. тонн нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу.

"По данным департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО, региональный оператор, ответственный за досрочный завоз топлива на предприятия ЖКХ, "Ямалгосснаб", завершил поставку топлива в отдаленные и труднодоступные населенные пункты региона. За короткое северное лето в навигационный период 2021 года на полуостров произведена поставка около 68 тыс. тонн нефтепродуктов, более 18 тыс. тонн каменного угля и 2 300 кубометров дров", - говорится в сообщении.

Последняя поставка в 500 тонн стабильного газового конденсата была осуществлена в село Мужи Шурышкарского района.

Поставка нефтепродуктов в арктический регион проводится в несколько этапов. С начала навигации следом за ледоходом ведется завоз по большой воде в населенные пункты, расположенные на быстро мелеющих реках. С начала июля до конца августа идет завоз в населенные пункты Красноселькупского, Пуровского, Тазовского и Ямальского (в южную и среднюю части) районов. И с конца августа до окончания навигации грузы завозятся в населенные пункты северной части округа - Мыс Каменный, Сеяха и Гыда.