Алтайский губернатор поручил остановить ликвидацию отделения и увольнения в онкодиспансере

БАРНАУЛ, 29 октября. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился остановить процесс ликвидации одного из отделений краевого онкологического диспансера в рамках оптимизации после информации в СМИ о сокращениях врачей, сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

По данным Минздрава Алтайского края, с 1 января 2022 года в Алтайском краевом онкологическом диспансере закрывают одно из торакальных отделений в связи с оптимизацией. Местные СМИ сообщили, что работающим в нем опытным врачам якобы предложили вакансии уборщиков помещений.

"Губернатор поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову приостановить процесс ликвидации одного из торакальных онкологических отделений и увольнения врачей краевого онкологического диспансера и предоставить всю необходимую информацию, касающуюся ситуации. Губернатор проведет на эту тему совещание", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального Минздрава ТАСС сообщили, что процесс оптимизации онкодиспансера связан с новым порядком оказания помощи взрослому населению при онкозаболеваниях, который вступает в силу с 1 января следующего года. Документ закрепляет специализированные виды помощи за профильными отделениями: в онкологических отделениях хирургического профиля должно проводиться только хирургическое лечение злокачественных новообразований.

"У нас работают два отделения торакальной хирургии, на 45 коек каждое, в их задачи входит проведение плановых оперативных вмешательств пациентам с опухолями грудной клетки, однако стоит признать, что торакальное онкологическое отделение №1 на протяжении последних нескольких лет выполняло эти задачи далеко не в полном объеме, работая по большому счету по профилю химиотерапевтического отделения. Недопустимое соотношение двух профилей в одном отделении неоднократно подвергалось критике со стороны профильных федеральных комиссий", - цитирует пресс-служба главврача онкодиспансера Игоря Вихлянова.

Так, в 2021 году врачами отделения, которое планируется сократить, было проведено 293 операции. При этом среднее количество госпитализированных в отделение пациентов составляет 850 - 900 человек. Таким образом, соотношение хирургического и химиотерапевтического профиля в работе отделения составляет примерно 25% и 75%. При этом во втором аналогичном отделении учреждения провели 467 операций, а процент послеоперационных осложнений в 5,5 раза меньше.

Как отмечают в региональном Минздраве, Алтайский край неоднократно критиковали за то, что 90 коек в двух отделениях онкодиспансера слишком много для региона даже с учетом повышенных показателей заболеваемости раком легких. К 1 января 2022 года в клинике должно остаться одно хирургическое отделение торакального профиля на 50 коек. Отмечается, что все сотрудники отделения получили уведомления о расформировании с предложениями альтернативной работы в диспансере. При этом пятеро врачей уже написали заявление о переводе в другие отделения по собственному желанию.