В Бурятии пострадавшим от сентябрьского паводка направили более 84 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 29 октября. /ТАСС/. Жители Бурятии, пострадавшие от паводка, получили компенсации и матпомощь на общую сумму более 84 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе республиканского правительства.

"В рамках ликвидации последствий ЧС правительством Бурятии единовременная материальная и финансовая помощь в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости оказана 3 716 гражданам республики на общую сумму 76,79 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Еще более 7,7 млн рублей выделено на оказание помощи 2 010 гражданам, полностью утратившим урожай картофеля и овощей вследствие гибели от паводка. Семьям выделены "борщевые наборы", состоящие из 90 кг картофеля, 40 кг капусты, 17 кг моркови, 18 кг свеклы - из расчета на одного человека.

Более 46 млн рублей власти Бурятии выделили городу Улан-Удэ на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации (ЧС). Средства из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов направлены на проведение аварийно-восстановительных работ по частичному восстановлению береговой полосы, по устройству насыпей в пойме реки и протоки для защиты домовладений.

В начале сентября этого года большая вода пришла в Бурятию с территории Монголии по Селенге, являющейся главным притоком озера Байкал. Подтопления начались в Кяхтинском районе, на юге региона, затем паводок пришел в населенные пункты районов, расположенных вдоль русла реки, а также в пригород Улан-Удэ. Подтопленными оказались несколько сотен домов, тысячи подворий, люди потеряли урожай, дрова. Кроме того, наблюдались подтопления в прибрежной полосе Байкала.

В нынешнем сезоне уровень воды доходил почти до 250 см. Выход Селенги на пойму начинается при 230 см. Со 2 сентября в республике действует режим ЧС.