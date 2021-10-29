Репродуктивное здоровье женщины может снизиться в пять раз при тяжелом течении ковида

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Репродуктивное здоровье женщины, которая перенесла коронавирус в тяжелой или среднетяжелой форме, может снизиться в пять раз, сообщила в пятницу главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ Наталия Долгушина. Она отметила, что особенно это касается женщин старше 35 лет.

"Женщины, переболевшие, инфекцией COVID-19 в среднетяжелой или тяжелой форме, особенно женщины позднего репродуктивного возраста - старше 35 лет, они имеют шансы снижения их овариального резерва в пять раз. То есть <...> выше вероятность, что функции их яичников снизятся", - сказала она на пресс-конференции "Здоровье матери и ребенка в пандемию: как защитить".

Долгушина отметила, что при этом, негативного влияния вакцины от коронавируса на репродуктивное здоровье как женщин, так и мужчин не обнаружено.