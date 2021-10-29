В Самарской области специалистов старше 60 лет переводят на удаленку на четыре недели

САМАРА, 29 октября. /ТАСС/. Власти Самарской области обязали работодателей перевести жителей старше 60 лет, а также имеющих хронические заболевания на удаленный формат работы на четыре недели. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"Работающих специалистов от 60 лет и старше, а также имеющих хронические заболевания руководители предприятий и организаций должны перевести на дистанционный формат работы на четыре недели. Этот же период для данной категории работников рекомендовано использовать, если нет медицинских противопоказаний, для вакцинации от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Также власти приняли решение о введении обязательной самоизоляции для неработающих и не вакцинированных людей в возрасте 60 лет и старше. Ранее такая норма распространялась на жителей, старше 65 лет. Покинуть жилье им разрешается только для походов в магазины, аптеки, выноса мусора и выгула домашних животных.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 29 октября в Самарской области зарегистрировано более 130,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили более 100 тыс. пациентов, еще более 4,5 тыс. человек умерли.