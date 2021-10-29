Власти Самарской области считают, что в регионе ввели достаточно антиковидных ограничений

САМАРА, 29 октября. /ТАСС/. Ограничительных мер, принятых в Самарской области для снижения темпов распространения коронавируса, достаточно. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу со ссылкой на губернатора Дмитрия Азарова.

"По мнению губернатора, принятых в регионе ограничительных мер на сегодня достаточно, чтобы уменьшить темпы распространения коронавирусной инфекции. Важно, чтобы жители Самарской области соблюдали рекомендации эпидемиологов, врачей и экспертов", - говорится в сообщении.

По мнению Азарова, соблюдение принятых ограничительных мер жестко контролируется. Также сообщается, что глава региона поручил провести встречу с крупнейшими работодателями региона по вопросу предоставления двух оплачиваемых выходных дней для сотрудников, которые проходят вакцинацию от коронавирусной инфекции, в день прививки, а также на следующие сутки.

Самарская область в воскресенье стала четвертым регионов, в котором ежесуточный прирост числа заболевших коронавирусом превысил 1 000 человек. В пятницу в регионе зафиксировано 1 389 случаев заражения ковидом.