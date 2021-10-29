В России впервые за пандемию вылечились от COVID-19 более 30 тыс. человек за сутки

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 30 462. Впервые с начала пандемии этот показатель превысил 30 тыс., следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, опубликованных в пятницу.

Всего уже выздоровели 7 302 515 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 86,6% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 3 417 пациента в Санкт-Петербурге, 3 264 - в Московской области, 1 216 - в Республике Крым, 778 - в Самарской области, 639 - в Республике Башкортостан.