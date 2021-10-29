Вакцинацию от COVID-19 в Югре за сутки прошло максимальное число жителей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 октября. /ТАСС/. Число жителей Ханты-Мансийского автономного округа, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции за минувшие сутки, составило более 9 тыс. человек, это максимум за все время пандемии. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своем аккаунте в Instagram в пятницу.

С 11 октября в Югре ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. С 7 сентября, когда в Югре было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос примерно в 1,8 раза. За время пандемии в регионе, по данным оперштаба на 29 октября, 81,6 тыс. человек заболели, 76,1 тыс. пациентов выздоровели, 1 325 умерли.

"28 октября поставили прививку против COVID-19 - 9 049 югорчан", - написал Добровольский.

В Департаменте здравоохранения Югры ТАСС уточнили, что это новый максимум по числу вакцинированных за сутки в регионе. Так, 27 октября был установлен предыдущий максимум - 8 282 жителя.

По данным Департамента здравоохранения Югры, в настоящее время в регионе привиты первым компонентом более 660 тыс. человек - около 65% от числа граждан, которые могут сделать прививку. За все время в Югру поступило свыше 801 тыс. комплектов вакцин.

С 25 октября в Югре начали действовать QR-коды в ряде муниципалитетов, с 8 ноября они будут введены во всех населенных пунктах. Допуск в спортивные учреждения, фитнес-клубы, бассейны, ТРЦ, бары, боулинг-клубы, картинг-центры, организации допобразования, спа-салоны, солярии, салоны красоты, сауны с 30 октября по 7 ноября будет осуществляться через систему QR-кодов. При этом 100% персонала указанных организаций, обслуживающего посетителей, должны быть вакцинированы. С 30 октября по 8 ноября в ХМАО запрещено проводить развлекательные и зрелищные мероприятия в заведениях общепита в ночное время. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями.