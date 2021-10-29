Полиция начала проверку из-за поддельного медотвода от вакцинации актера Александра Орава

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Московский театр "Около дома Станиславского" обратился в полицию из-за подозрений насчет подлинности медотвода от вакцинации у актера Александра Орава. Полицейские начали проверку. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"28 октября в полицию поступил материал проверки по обращению театра "Около дома Станиславского". В нем сообщалось, что работники театра в соответствии с постановлением главного санитарного врача Москвы прошли вакцинацию, либо предоставили соответствующие документы о наличии противопоказаний к ее проведению. При этом актер Александр Орав предоставил "протокол осмотра" с признаками подложного", - сказал собеседник агентства. "По данному факту проводится проверка", - добавил источник.

По его словам, в настоящее время устанавливаются место и время получения Оравом документа.

Александр Орав в театре "Около дома Станиславского" играет в целом ряде спектаклей, в том числе "С любимыми не расставайтесь", "Три мушкетера", "Три сестры. Я вас не помню, собственно...". Также он известен своими ролями в сериалах "Всегда говори "всегда", "Счастливы вместе".