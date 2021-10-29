Объекты нацпарка Сочи в нерабочие дни будут функционировать с ограничениями

СОЧИ, 29 октября. /ТАСС/. Объекты сочинского нацпарка в период нерабочих дней будут функционировать в обычном режиме, но с ограничениями по численности групп. На территорию объектов будут пускать по десять человек с интервалом в 15 минут, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации города.

Объекты нацпарка - это самые популярные места для туристов. К ним относятся водопады, экотропы, пешие и веломаршруты в районах гор, рек и озер.

"В период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, парк "Дендрарий" и объекты Сочинского национального парка работают в обычном режиме. Все объекты нацпарка, а также кассы парка "Дендрарий" обеспечены средствами индивидуальной защиты от COVID-19. Вход на прогулочно-экскурсионные маршруты в нерабочие дни будет осуществляться с интервалом не менее 15 минут и группами не более десяти человек", - говорится в сообщении.

Нерабочие дни, объявленные президентом РФ, начнутся на Кубани 30 октября и будут длиться до 7 ноября. В это время на территории края будут действовать ограничения в виде QR-кодов для посещения массовых мероприятий, кафе и ресторанов.