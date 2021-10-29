Эксперт: когнитивные нарушения после ковида сохранялись до трех месяцев у 30% детей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Практически у каждого третьего ребенка после перенесенного коронавируса когнитивные нарушения сохранялись на протяжении 1-3 месяцев, сообщила в пятницу главный внештатный детский специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения РФ, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

"Даже после выздоровления, через 4-12 недель, через 1-3 месяца, у детей, помимо всего прочего, сохранялись когнитивные нарушения. У 30%, то есть у каждого третьего. Потеря обоняния - это свидетельство нейротропного, то есть, воздействующего на центральную нервную систему, действия вируса. Так вот, это нейротропное действие отсрочено, поэтому совершенно не удивительными были вот эти показатели", - сказала она на пресс-конференции "Здоровье матери и ребенка в пандемию: как защитить".

Она добавила, что, согласно наблюдениям, проведенным летом 2021 года, у большинства людей такие изменения сохраняются даже спустя год. Намазова-Баранова отметила, что всем переболевшим детям нужна углубленная диспансеризация не меньше, чем взрослым.