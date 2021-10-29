Эксперт считает, что строгий закон поможет пресечь разжигание ненависти в соцсетях

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 октября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Ужесточение законодательства и профилактика - это меры, которые необходимо принять для прекращения разжигания ненависти на религиозной и другой почве на платформах американской компании Facebook и в других социальных сетях. Такое мнение выразил в пятницу ТАСС известный индийский эксперт, глава организации Cyber Awareness Махендра Лимайе.

"Без надлежащего правового и полицейского арсенала этот бой невозможно вести. Необходимы строгие законы, без которых полиции едва ли удастся инициировать какие-либо ответные действия. Основная роль при этом должна уделяться профилактике", - убежден Лимайе.

По его мнению, полицию следует наделить полномочиями наблюдать за подозрительными аккаунтами в соцсетях и действовать мгновенно. "Ведь религиозная ненависть распространяется, как огонь или потоп, и в результате наносится огромный ущерб. Следует пересмотреть законы в области IT. Кроме того, власти должны взять на себя миссию компьютерного просвещения, которое должно охватывать широкие слои населения и не только городского", - полагает эксперт.

Данная тема широко обсуждается в Индии после публикации в минувшую субботу американской газеты "Уолл-стрит джорнэл", которая со ссылкой на служебные документы Facebook сообщила, что сервисы компании стали платформой для разжигания ненависти на религиозной почве и массовых беспорядков в Нью-Дели в конце 2019 - начале 2020 года. Многие пользователи жаловались в Facebook на массовый вброс контента, поощряющего конфликты, ненависть и насилие. В том числе речь шла об обвинении мусульман в распространении коронавируса.

"Я абсолютно уверен, что нет никакого преувеличения в сообщениях о том, что сервисы соцсетей используются в различных деструктивных целях. Будь то распространение ненависти на религиозной, этнической или расовой почве. Эти социальные сети доступны различным слоям общества, которые состоят из хороших и плохих элементов. Пользователь сам решает, каким образом он использует этот формат", - продолжал собеседник агентства.

Шаги к безопасным соцсетям

"Для подобных деструктивных действий используются все социальные сети. Поскольку Facebook очень популярен в Индии, это особенно касается данной сети", - добавил Лимайе.

Эксперт считает необходимым проверять учетные записи пользователей. "<...> Стратегия обработки сообщений о нарушениях должна быть адаптирована Facebook так, чтобы серьезные претензии к той или иной учетной записи могли быть отслежены уже на ранних стадиях", - указал он. Он напомнил, что руководство американской компании не приняло мер в связи с жалобами на распространение призывов к насилию на платформе "Фейсбук" в индийском сегменте интернета.

"<...> Всех пользователей надо неоднократно предупреждать о целях социальных сетей и правовых действиях, которые могут быть предприняты, если пользователи не будут действовать должным образом. И, наконец, четвертое, корпорации Facebook необходимо больше инвестировать в свои системы мониторинга. Думать не только о зарабатывании денег, но и действительно работать над тем, чтобы социальные сети служили на пользу обществу", - резюмировал собеседник агентства.

В конце февраля 2020 года в столице Индии произошли столкновения между группами молодых людей из числа сторонников и противников спорного закона о гражданстве. Радикально настроенные элементы вступали в стычки с полицией, громили магазины и поджигали автомобили. Особенно пострадали районы компактного проживания мусульман. В результате беспорядков тогда погибли почти 50 человек, около 300 получили ранения.