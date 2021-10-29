Более 300 пунктов вакцинации от COVID-19 открыты в Подмосковье в нерабочие дни

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Свыше 300 пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции будут работать в Московской области в период нерабочих дней, из них 55 расположены в торговых центрах и МФЦ. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

"В Московской области в период действия ограничительных мер с 28 октября по 7 ноября работают 310 пунктов вакцинации от COVID-19. Сделать прививку можно в поликлиниках, амбулаториях, круглосуточных пунктах, а также ТЦ и МФЦ", - сказали в пресс-службе.

В министерстве рассказали, что для прохождения вакцинации от COVID-19 при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Сделать прививку могут лица старше 18 лет. Врач проведет осмотр и направит на вакцинацию.

"Период нерабочих дней необходим для того, чтобы стабилизировать ситуацию с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в регионе. Те, кто еще по каким-то причинам не сделал прививку, могут пройти вакцинацию в любом удобном пункте. В эти дни работают 55 пунктов вакцинации при ТЦ и МФЦ, в них сделать прививку можно без предварительной записи", - процитировали в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 513 078 случаев заражения, в том числе 2 556 за последние сутки, выздоровели 442 211 человек, умерли 8 677. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в регионе прошли 3 593 290 человек, коллективный иммунитет составляет 66,1%.