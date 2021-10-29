Кафе и ресторанам на Камчатке запретили работать ночью до конца ноября

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 октября. /ТАСС/. Власти Камчатки ужесточили и продлили ограничения из-за угрозы распространения коронавируса: с 30 октября до 30 ноября кафе и рестораны полуострова не смогут работать в ночное время, сообщается на сайте правительства региона.

"Продолжают действовать повсеместные ограничения в графике работы предприятий общественного питания. По 30 ноября включительно все рестораны, кафе и бары не смогут работать с 23:00 до 07:00", - говорится в сообщении.

Еще одно нововведение - необходимость перевода невакцинированных граждан старше 65 лет на дистанционный режим работы. Кафе и рестораны днем можно будет посещать с QR-кодом о вакцинации или сертификате о перенесенном не больше, чем шесть месяцев назад заболевании. Среди прочих, ранее введенных ограничений - отстранение от работы вахтовиков без прививки от коронавируса, запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе с численностью участников более 100 человек.

С начала пандемии на Камчатке зарегистрированы 20,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. 16 тыс. человек выздоровели, 428 инфицированных умерли. Вакцинировано от ковида более 85 тыс. человек.