Опрос: две трети россиян планируют провести нерабочие дни дома

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Две трети опрошенных россиян (72%) проведут нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября дома. Результаты опроса, посвященного нерабочим дням в РФ, введенным для снижения темпов роста заболеваемости коронавирусом, опубликованы в пятницу на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Большинство наших сограждан (72%) проведут дни с 30 октября по 7 ноября дома (63% среди мужчин против 79% среди женщин, 78% среди 18-24-летних), каждый четвертый (25%) будет работать (33% среди мужчин против 18% среди женщин), 9% проведут это время на даче, 2% - в другом регионе России, а 1% - в другом населенном пункте своего региона", - говорится в сообщении.

Информированы о нерабочих днях во всей стране 97% граждан, не слышали об этом 3% россиян. Более половины респондентов (53%) считают такую меру необходимой, 40% опрошенных думают иначе. Введение длинных выходных адекватной ситуации мерой назвали 59%, 31% сограждан с этим не согласны. Половина опрошенных россиян (50%) считают, что введенная мера не будет способствовать стабилизации ситуации с распространением коронавируса, 40% полагают, что это поможет.

Для улучшения ситуации с пандемией, по мнению россиян, необходимо усилить пропаганду вакцинации и сделать ее обязательной (16%), повысить уровень медицины (9%), ужесточить масочный режим (8%), ввести карантин или локдаун (7%) и закрыть границы (5%).

Только 10% граждан считают, что эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом в их регионе улучшается, 18% россиян полагают, что она стабильна, 60% опрошенных думают, что ухудшается. "Более трети россиян (39%) считают, что на текущий момент доля заболевших коронавирусом в их регионе такая же, как в большинстве регионов России, 28% полагают, что в их регионе заболевших больше (41% среди жителей Северо-Западного федерального округа). 20% респондентов считают, что их меньше (36% среди жителей Сибирского федерального округа, 34% среди жителей Северо-Кавказского федерального округа)", - сообщается на сайте ВЦИОМ.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 24 октября 2021. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.