Мишустин поздравил артиста балета Михаила Лавровского с 80-летием

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил артиста балета, балетмейстера, хореографа Михаила Лавровского с 80-летием, отметив виртуозную технику и экспрессию артиста.

"Ваше имя, выдающегося танцовщика и хореографа, стало олицетворением русского балетного искусства, знаменитого Большого театра. Талант, виртуозная техника, пластика, особая выразительность, экспрессия и обаяние позволили вам создать множество ярких образов, которые по праву признаны шедеврами", - говорится в телеграмме главы правительства, текст которой опубликован в пятницу на сайте кабмина.

Мишустин также отметил, что благодаря педагогическому мастерству Лавровского появилось "новое поколение одаренных артистов, ставших настоящими звездами".

О Лавровском

Михаил Лавровский родился 29 октября 1941 года в Тбилиси. Его мать Елена Чикваидзе была известной балериной, отец Леонид Лавровский в течение почти 20 лет был главным балетмейстером Большого театра.

Профессиональный успех молодого артиста пришелся на "золотой век" Большого театра. Поступив в прославленную труппу в 1961 году, он сразу стал ярким представителем блистательного поколения артистов, в числе которых Владимир Васильев, Екатерина Максимова, Наталия Бессмертнова, Марис Лиепа.

За исполнение роли Спартака в одноименном балете Лавровский был удостоен в 1970 году высшей по тем временам отечественной награды - Ленинской премии. А еще несколько лет спустя его артистический дар был отмечен Государственной премией СССР. Завершив артистическую карьеру, он занял пост балетмейстера-репетитора в Большом театре и открыл собственную хореографическую школу. На счету Лавровского более десяти созданных им оригинальных балетов, в числе которых "Порги и Бесс", "Нижинский", "Фантазия на тему Казановы", "Ричард III. Эпилог".

Удостоен звания "Народный артист СССР" (1976). Является кавалером орденов Трудового Красного Знамени (1986), Почета (2001), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2021).