Волонтерский штаб начал работу в Воронежской области, где растет заболеваемость COVID-19

"Региональный штаб Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе в Воронежской области возобновил работу в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

По ее данным, около 100 волонтеров на автомобилях доставляют медиков к больным для оказания помощи на дому, добровольцы работают в десяти поликлиниках и двух больницах, в "зеленых зонах" медучреждений они помогают оформлять медицинскую документацию, 30 студентов-медиков ведут консультации на "горячей линии" департамента здравоохранения, рассказывают о необходимости сделать прививку от коронавируса пожилым людям и жителям региона из группы риска по COVID-19.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 152 657 случаев заражения ковидом, 118 747 человек выздоровели, 7 075 пациентов умерли. С марта 2020 года в Воронежской области введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим. На сегодняшний день в регионе создано 8 266 койко-мест для лечения пациентов с ковидом, из них занято 86,8%. Прививки от коронавируса сделали 931,3 тыс. жителей региона, это 61,4% от плана по вакцинации взрослого населения, в том числе дважды вакцинировались 800 374 человек.

В Воронежской области ведена обязательная вакцинация для работников ряда сфер, в том числе культуры, торговли, здравоохранения, соцуслуг и ЖКХ, общественного транспорта, а также предприятий непрерывного и опасного производства. Людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция, с 11 октября все школьники и большинство студентов перешли на дистанционное обучение. С 25 октября по 7 ноября введены нерабочие дни, закрыты все предприятия сферы обслуживания, торговые центры, парикмахерские, ночные клубы, развлекательные и досуговые заведения, открыты продовольственные магазины, аптеки, салоны сотовой связи. Учреждения питания работают по QR-кодам при условии доставки и наличия отдельного входа с улицы.