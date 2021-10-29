В Подмосковье не видят рисков нехватки товаров в магазинах из-за ограничений

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области провело мониторинговую работу по наличию товаров всех групп на складах ритейлеров, рисков нехватки продукции не наблюдается, сообщил журналистам в пятницу министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

"Министерством сельского хозяйства Московской области произведена 100-процентная аналитическая работа по наличию товаров всех групп на складах наших ритейлеров. Мы с уверенностью можем сказать, что каких-то продуктов хватит на месяц, каких-то на полгода в зависимости от сроков годности. Рисков того, что продукты пропадут с полок, мы не видим", - сказал Воскресенский.

Он добавил, что министерство также проводит мониторинг цен на социальные группы товаров, а также общается с торговыми сетями по недопущению роста стоимости продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому с 28 октября по 7 ноября в Московской области устанавливаются нерабочие дни. В этот период в регионе приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих навынос и доставку. Также будет ограничена работа объектов розничной торговли и торгово-развлекательных центров, за исключением аптек, продовольственных магазинов и магазинов дистанционной торговли, в том числе с доставкой. Кроме того, в этот период не будут работать салоны красоты и СПА-салоны, солярии, бани, фитнес-клубы, бассейны, кинотеатры, концертные залы, цирки, детские комнаты и кружки, приостанавливается оказание услуг, которые требуют очного посещения, в МФЦ, ЗАГСах и органах государственной власти.