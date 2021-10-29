Власти Алтайского края открывают дополнительные пункты вакцинации на фоне высокого спроса

БАРНАУЛ, 29 октября. /ТАСС/. Ажиотажный спрос на вакцинацию от коронавируса наблюдается в Алтайском крае. В связи с этим медики вынуждены открывать дополнительные пункты вакцинации, сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

"В Алтайском крае открывают дополнительные пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Ажиотажный спрос на вакцинацию в последние дни связан с тем, что в Алтайском крае вводят новые ограничительные антиковидные меры. Поэтому Министерством здравоохранения Алтайского края принято решение открыть дополнительные пункты вакцинации, где поставить прививку можно без предварительной записи. Уже в субботу, 30 октября, начнут работу еще два пункта вакцинации в Барнауле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые пункты будут открыты в торговых центрах "Весна" и "Праздничный". Один из дополнительных пунктов вакцинации - мобильный. Также расширены кабинеты вакцинации в торговом центре "Геомаркет", где теперь одновременно работают девять врачей-терапевтов и пять прививочных кабинетов. Всего в вакцинации участвуют 90 медицинских учреждений края, при этом многие из них имеют по несколько пунктов.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе спрос на вакцинацию среди населения Алтайского края вырос в полтора раза на фоне сообщений властей о намерении ввести OR-коды в общественных местах с конца октября. 27 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал изменения в указ "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции", согласно которым в регионе с 30 октября начинает действовать система QR-кодов. Допуск в торговые центры будет осуществляться при предъявлении действующего QR-кода, которым подтверждается введение второго компонента вакцины. Кроме того, в качестве документов будут приниматься отрицательные ПЦР-тесты, полученные не позднее, чем за 72 часа. С 15 ноября документы потребуются также для входа в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа.

Всего в Алтайском крае с начала пандемии коронавирус подтвержден у 87 тыс. 627 человек. По последним данным, в крае привиты 776 тыс. 800 человек, из них 704 тыс. 336 завершили цикл вакцинации.