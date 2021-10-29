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Пандемия COVID-19

В Смоленской области доля свободных коек для пациентов с ковидом увеличилась до 16%

Всего в учреждениях здравоохранения региона оборудовано 2 337 койко-мест

ТАСС, 29 октября. Количество свободных коек для пациентов с коронавирусом увеличилось до 16% в медучреждениях Смоленской области, в том числе за счет введения около 150 дополнительных мест. Об этом сообщил в пятницу губернатор региона Алексей Островский на странице во "Вконтакте".

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"Если говорить о заполняемости коечного фонда, то к настоящему времени мы оборудовали в наших учреждениях здравоохранения 2 337 койко-мест. <…> Свободно 16% коечного фонда", - говорится в сообщении.

Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в регионе увеличился на 150 мест с 26 октября, на тот момент в регионе уже было развернуто 2 187 коек. Островский отметил, что в больницах региона в непрерывном режиме проводят работу по перепрофилированию мощностей, в том числе, за счет расширения площадей, ранее не использовавшихся для оказания медпомощи.

"В случае дальнейшего ухудшения эпидситуации будем разворачивать ковидные госпитали на базе Сафоновской и Ярцевской ЦРБ", - добавил Островский.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области доля свободного коечного фонда для пациентов с корноавирусом составляет около 10%. В связи с этим в регионе планировали организовать работу дополнительных амбулаторных ковидных центров. По данным сайта стопкоронавирус.рф на 26 октября, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 60 555 случаев заражения коронавирусом, из них 596 - за последние сутки. Выздоровели 47 827 человек, 1 906 пациентов умерли. Уровень коллективного иммунитета составляет 43,6%.

В Смоленской области введены ограничения на посещение ряда учреждений, в том числе торговых центров, универмагов, салонов красоты и общепита. Для их посещения требуется предоставить сертификат или QR-код, подтверждающие вакцинацию, справку об отрицательном результате теста на ковид, о перенесенной коронавирусной инфекции либо медицинский отвод. В регионе объявлены нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября из-за перегрузки системы здравоохранения.

Теги
Островский, Алексей ВладимировичРоссияСмоленская областьПандемия COVID-19
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