Лидеры G20 намерены сократить период создания новых вакцин с 300 до 100 дней

ЛОНДОН, 29 октября. /ТАСС/. Лидеры стран Группы двадцати (G20) намерены взять на себя обязательство сократить до 100 дней продолжительность разработки новых вакцин от различных заболеваний в условиях пандемии. Об этом в пятницу сообщило агентство Rueters со ссылкой на проект совместного заявления лидеров "двадцатки".

В случае чрезвычайной ситуации в области здравоохранения "мы будем поддерживать науку, чтобы сократить с 300 до 100 дней цикл разработки безопасных и эффективных вакцин, терапевтических и диагностических средств", приводит агентство выдержку из проекта документа, который лидеры G20 намерены принять на предстоящем саммите.

Встреча лидеров стран G20 пройдет 30 и 31 октября в Риме.