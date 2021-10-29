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Пандемия COVID-19

Лидеры G20 намерены сократить период создания новых вакцин с 300 до 100 дней

Встреча лидеров "двадцатки" пройдет 30 и 31 октября в Риме

ЛОНДОН, 29 октября. /ТАСС/. Лидеры стран Группы двадцати (G20) намерены взять на себя обязательство сократить до 100 дней продолжительность разработки новых вакцин от различных заболеваний в условиях пандемии. Об этом в пятницу сообщило агентство Rueters со ссылкой на проект совместного заявления лидеров "двадцатки".

В случае чрезвычайной ситуации в области здравоохранения "мы будем поддерживать науку, чтобы сократить с 300 до 100 дней цикл разработки безопасных и эффективных вакцин, терапевтических и диагностических средств", приводит агентство выдержку из проекта документа, который лидеры G20 намерены принять на предстоящем саммите.

Встреча лидеров стран G20 пройдет 30 и 31 октября в Риме.

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