СМИ: бюст Гагарина установили в столице Никарагуа

МЕХИКО, 29 октября. /ТАСС/. Власти Никарагуа установили в столице страны бюст первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщил в четверг никарагуанский правительственный портал El 19 Digital.

"Представители сандинистского правительства вместе с российской делегацией открыли бюст космонавта Юрия Гагарина в ходе церемонии, состоявшейся в Парке мира в Манагуа", - пишет портал.

"Мы отмечаем наши братские связи открытием бюста героя человечества, которого нам дал Советский Союз, и никогда не забываем о Российской Федерации, - заявил на открытии памятника помощник президента Никарагуа Лауреано Ортега. - Юрий Гагарин - первый человек в космосе, первый из людей, который повел нас дальше, подвигнул нас мечтать и с надеждой смотреть за горизонт, в будущее, видеть в человеке способность совершить то, что казалось недостижимой мечтой".

В церемонии приняли участие посол России в Никарагуа Александр Хохоликов и российская делегация во главе с космонавтом, Героем России Федором Юрчихиным, которая находится в стране в связи с национальной неделей науки, организованной Никарагуанским советом науки и технологий.

В этом году исполнилось 60 лет со дня исторического полета Гагарина. Начало российско-никарагуанскому взаимодействию в космосе было положено с подписанием в 2012 году межправительственного соглашения о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Первая в Центральной Америке станция ГЛОНАСС, открытая в Никарагуа в апреле 2017 года, названа "Чайка" в честь позывного первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.