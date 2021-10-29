В ЕАО до 20 декабря продлили самоизоляцию, масочный режим и ограничения работы

ТАСС, 29 октября. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) в связи с осложнением в регионе санитарно-эпидемиологической ситуации продлили до 20 декабря действие масочного режима и ввели ряд дополнительных ограничений. Соответствующее постановление подписала заместитель председателя областного правительства Галина Соколова.

Постановление предусматривает, что с 30 октября общепит не будет работать с 23:00 до 6:00, кроме реализации блюд навынос. Непривитым гражданам старше 60 лет необходимо соблюдать самоизоляцию, а с 1 ноября посещение кинотеатров, фитнес-центров и гостиниц возможно только при наличии QR-кода. В регионе запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе театрально-зрелищных, спортивных, досуговых и рекламных.

Ранее ограничения действовали до 29 октября.

С 15 ноября будет запрещено обслуживание граждан, не имеющих QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, в торговых центрах и точках общественного питания. Исключение составят только несовершеннолетние, а также граждане, имеющие документ о наличии противопоказаний к прививке или справку о перенесенном коронавирусе, не ранее чем за шесть месяцев до предъявления. Кроме того, посетителям необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, подтверждающий отсутствие коронавируса, полученный не ранее чем за 72 часа до визита в учреждение.

До 20 декабря приостановлен личный прием граждан губернатором ЕАО и его заместителями. Руководителям органов исполнительной власти также рекомендовано приостановить личный прием.

С начала пандемии в ЕАО выявлено 9 119 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 7 824 человека, умерли 453 пациента. Коечный фонд для больных с новой коронавирусной инфекцией оставляет 278 коек, из которых в настоящее время занято 235 (84,5%). Первый компонент вакцины получили 41 322 жителя области, завершил вакцинацию 37 461 человек. К повторной вакцинации от COVID-19 приступили 4 087 человек.