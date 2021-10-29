План по вакцинации от коронавируса на Кубани выполнили на 56,6%

КРАСНОДАР, 29 октября. /ТАСС/. План по вакцинации от коронавируса в Краснодарском крае выполнен на 56,6%, полный курс прошли более 2,1 млн человек, сообщила в ходе брифинга в пятницу специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по региону Татьяна Межевая.

"Полный курс иммунизации прошли более 2,1 млн человек, план выполнен на 56,6%. Вакцинированы 894 беременных женщин из группы риска. Количество ревакцинированных - 93 748", - сообщила Межевая.

Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края планируют провести вакцинацию 80% населения региона, это порядка 3,6 млн жителей. В регионе вакцинацию проводят в 332 пунктах, работают 99 выездных пунктов, в отдаленных населенных пунктах жителей вакцинируют от коронавируса на базе 24 ФАПов.

По данным оперативного штаба региона по состоянию на пятницу, в крае за сутки выявлены 267 случаев заражения коронавирусом, всего за время пандемии 7 299 пациентов умерли, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 114 жителей, на ЭКМО - семь.