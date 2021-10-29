Эксперт считает, что существующие вакцины от ковида хорошо справляются с дельта-штаммом

ВЕРОНА /Италия/, 29 октября. /ТАСС/. Центр им. Чумакова, разработавший вакцину от коронавируса "Ковивак", изучает целесообразность создания вакцины против дельта-штамма, так как с ним неплохо справляются существующие препараты. Об этом заявил в пятницу ТАСС директор по развитию центра Константин Чернов в кулуарах Евразийского экономического форума.

"Мы пока ведем исследования, и сейчас мы смотрим, есть ли необходимость в полномасштабной разработке, так как пока мы видим, что существующие вакцины (не только о нашей речь) достаточно неплохо работают против штамма "дельта", когда речь идет о массовом применении. Поэтому, если будет такая необходимость, мы подключимся и сделаем специфическую дельта-вакцину", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил Чернов, здесь "стоит вопрос необходимости вложения усилий и сосредоточения их либо на массовой вакцинации, либо на разработке каких-то новых препаратов".

Штамм "дельта" известен с октября 2020 года, когда его обнаружили на территории Индии. Сейчас он выявлен практически во всех странах мира, а в России стал доминирующим - по итогам сентября на него пришлось 97% выявленных в стране случаев заражения.