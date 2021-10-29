Зеленский призвал украинцев привиться от коронавируса

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский призвал в пятницу граждан страны "включить мозг" и начать вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Об этом он заявил, выступая на проходящем в Одессе заседании Конгресса местных и региональных властей.

"Кому-то кажется, что он самый умный. Чаще всего тем, кто не болел коронавирусом или у кого нет потерь в семье из-за этой трагедии, из-за COVID-19. Очень прошу, чтобы мы все выключили соцсети именно по этому вопросу и включили все мозг", - сказал Зеленский.

"Надо вакцинироваться. Сегодня это действительно единственное решение. Я хочу, чтобы мы не боялись страшилок в средствах массовой информации, в социальных сетях, а боялись этого вируса", - призвал сограждан президент Украины. Он отметил, что в стране в последние дни регистрируются рекордно высокие темпы заболеваемости COVID-19.

Украинские медики за прошедшие сутки зафиксированы 26 870 новых случаев заражения новым коронавирусом, что стало самым высоким показателем суточной заболеваемости в стране с начала пандемии, объявил в пятницу украинский Минздрав. Ведомство также сообщило, что за период кампании по вакцинации сделаны более 17 млн прививок. При этом за сутки вакцинирован 289 241 человек. Ведомство подчеркивает, что 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные.