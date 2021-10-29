В Адыгее отремонтируют более 30 школ до конца 2025 года

МАЙКОП, 29 октября. /ТАСС/. Власти Адыгеи планируют провести капитальный ремонт более чем в 30 школах, в восьми - уже в 2022 году, сообщил в пятницу в своем аккаунте в Instagram глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным инициирована масштабная программа по капитальному ремонту российских школ. Благодаря этому многие учебные заведения, нуждающиеся в модернизации, станут комфортными и современными. До конца 2025 года мы планируем отремонтировать в республике более 30 школ, из них восемь - уже в следующем году", - написал он.

Кумпилов уточнил, что он поручил соответствующим ведомствам республики обеспечить высокий уровень подготовки проектной документации для ремонта объектов по президентской программе, чтобы учебные заведения соответствовали требованиям качества и безопасности. Стратегия предстоящей работы, по его словам, будет выстраиваться на примере уже ремонтируемых в регионе школ.

"Вместе с коллегами побывал на одном из таких объектов - майкопской СОШ №6, где сейчас в рамках госпрограммы "Развитие образования" идет капремонт. Обсудили типичные проблемы, устранение которых позволит в будущем избежать задержек в строительстве. Очень важно, чтобы при капремонтах не создавался дискомфорт для детей и их родителей, чтобы учащиеся получали образовательные услуги в привычном режиме", - пояснил руководитель республики.

Для этого основные работы, связанные с капремонтом, будут планироваться на период летних каникул, добавил Кумпилов.

Ранее сообщалось, что власти Адыгеи планируют построить пять новых школ до конца 2024 года, в рамках реализации национальных проектов за последние три года в регионе были построены четыре школы более чем на 3,4 тыс. ученических мест. Строительство новых школы позволит ликвидировать двухсменное обучение в регионе. В настоящее время во вторую смену в Адыгее обучается порядка 10 тыс. детей.