ЦУР Свердловской области в 2021 году создал отделения в 14 муниципалитетах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Центр управления регионом (ЦУР) Свердловской области создал в 2021 году отделения в 14 муниципалитетах, сообщил ТАСС директор ЦУР региона Илья Захаров в пятницу.

"В 14 муниципалитетах приняты правовые акты о создании рабочих групп. По сути, это и есть муниципальные центры [управления]", - сообщил Захаров, уточнив, что они уже приступили к работе с сообщениями жителей в соцсетях.

Отделения появились в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Верхней Пышме, Новоуральске, Серовском, Сысертском, Березовском, Полевском, Асбестовском городских округах, Ревде, Краснотурьинске, Артемовском, Лесном.

Захаров отметил, что основными направлениями деятельности муниципальных центров является работа с сообщениями граждан в системе "Инцидент-менеджмент", выявление информационных рисков и работа с ними.

ЦУР Свердловской области открылся в ноябре 2020 года.