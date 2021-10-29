Работу всех непродовольственных магазинов приостановят в Чувашии в нерабочие дни

ТАСС. 29 октября. Власти Чувашии приняли решение приостановить работу всех непродовольственных магазинов в нерабочие дни - с 30 октября по 7 ноября. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой администрации главы республики.

"Оперштаб по коронавирусу принял решение на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября приостановить деятельность всех организаций, осуществляющих торговлю непродовольственными товарами", - отмечается в сообщении.

По словам главы Чувашии Олега Николаева, на сегодня во всех районах есть продовольственные магазины, где представлены товары первой необходимости. "Так что ни один населенный пункт без них не останется", - приводятся слова Николаева в сообщении.

Глава Чувашии также предложил остановить деятельность всех организаций непродовольственного сектора, учреждений сферы развлечений, сервиса и досуга. Исключения составят лишь предприятия общепита, имеющие статус ковид-фри зоны и площадь обслуживания не менее 150 кв. м.

По информации пресс-службы администрации главы республики, в Чувашии коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции составляет 1,1, процент свободного коечного фонда - 9,8%. Показатель тестирования на COVID-19 на 100 тыс. населения - 375,5. Заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей выше на 22%. Темпы прироста заболевших увеличиваются в течение последних шести недель. В девяти муниципальных образованиях Чувашии, где наиболее сложная ситуация с коронавирусом, нерабочие дни были введены с 26 октября и продлятся по 7 ноября.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии выявлено 37 459 случаев коронавируса. Выздоровели 32 745 человек, умерли 2 724 пациента с подтвержденной инфекцией. По информации пресс-службы администрации главы республики, на стационарном лечении находятся 3 205 человек, из них в состоянии средней тяжести - 2 131 человек (66,5%), в тяжелом - 882 человека (27,5%), в крайне тяжелом - 93 человека (2,9%). К аппаратам ИВЛ подключены 86 человек.