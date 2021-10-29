Библиотеку с зимним садом откроют в Ставрополе осенью 2021 года

СТАВРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Модельная библиотека с зимним садом откроется в городе Ставрополе до конца осени 2021 года. Реконструкция учреждения проводится при поддержке нацпроекта "Культура", сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации города.

"Более чем на 2,7 тыс. экземпляров пополнится книжный фонд библиотеки. Здесь можно будет устраивать мероприятия разного формата. Для читателей появится новейшее компьютерное оборудование, удобная мебель, бесплатный Wi-Fi, свободный доступ к фонду электронных ресурсов. Первых посетителей модельная библиотека примет уже в конце осени", - говорится в сообщении с уточнением, что в учреждении также будет зимний сад, растения для него уже закупили.

Особенное внимание при реконструкции библиотеки уделили безбарьерной среде. В учреждении создали пандусы в соответствии с современными требованиями - они покрыты нескользящей плиткой, которая безопасна даже в непогоду. Для людей с ограниченными возможностями здоровья оборудуют специальные санитарные комнаты.

Первая на Ставрополье модельная библиотека открылась в 2019 году в Петровском городском округе. Во время модернизации в библиотеках обновляют книжные фонды, интерьеры, оснащают помещения современной цифровой техникой. В 2022 году по нацпроекту на Ставрополье будут работать уже 20 модельных библиотек.