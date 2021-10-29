На Кубани намерены возобновить контроль за находящимися на изоляции больными COVID-19

КРАСНОДАР, 29 октября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края прорабатывают механизм ужесточения контроля за соблюдением режима самоизоляции гражданами, которые заразились коронавирусом, в связи с ростом числа заразившихся за неделю на 5%, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в пятницу.

"По сравнению с прошлой неделей количество заболевших увеличилось на 5%. Хочу обратить внимание на необходимость ужесточения соблюдения режима самоизоляции гражданами, которые заболели. В прошлом году были мобильные отряды самоконтроля, казаки, которые контролировали контактных лиц, предлагаю проводить такую же работу", - приводит пресс-служба слова главы регионального управления Роспотребнадзора Марии Потемкиной.

Уточняется, что первый вице-губернатор края Игорь Галась дал поручение проработать такой механизм контроля в ближайшие дни. Также в крае усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, на железнодорожных вокзалах и аэропортах.

В оперативном штабе региона в пятницу журналистам сообщили, что фиксируют рост числа заражений коронавирусом и на побережье Черного моря по сравнению с предыдущей неделей.

"С 1 мая 2021 года на Черноморском побережье зарегистрировано 8 266 случаев заболевания. Среди заболевших 73 работника санаторно-курортных организаций, 65 организованных отдыхающих. По сравнению с прошедшей неделей заболеваемость на побережье возросла", - говорится в сообщении штаба, процент роста не уточняется.

Об ограничениях на Кубани

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание оперативного штаба региона, по итогам которого были приняты новые ограничения.

В курортных городах региона вводят QR-коды для посещения кафе, ресторанов и досуговых учреждений на период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября.

Посещение массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий в Краснодарском крае на данный момент возможно только вакцинированными или переболевшими COVID-19 совершеннолетними жителями, вводится система допуска по QR-кодам из личного кабинета портала госуслуг.

Проведение детских массовых спортивных и культурных мероприятий приостанавливается. Такие меры будут действовать до 1 декабря. В Краснодарском крае действует режим "Повышенная готовность".