Президент Южной Кореи подарил Папе Римскому при встрече крест из колючей проволоки из ДМЗ

ВАТИКАН, 29 октября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск в пятницу на частной аудиенции принял президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. Как стало известно журналистам, беседа в библиотеке Апостольского дворца продлилась около 30 минут.

"В ходе беседы было выражено взаимное удовлетворение уровнем двусторонних отношений и отмечен позитивный вклад католической церкви в жизнь общества. Особенно была подчеркнута необходимость продвижения диалога и примирения корейцев. В этом контексте стороны разделяют общие усилия и стремления по установлению мира на Корейском полуострове в духе солидарности и братства", - говорится в заявлении службы печати Святого престола, распространенном по итогам встречи.

Южнокорейский лидер преподнес понтифику символический подарок - крест, сделанный из колючей проволоки из демилитаризованной зоны на границе с КНДР.

Накануне встречи представители Сеула заявили, что поездка Папы Римского на север Корейского полуострова "послужила бы примирению" в регионе.

Три года назад - во время предыдущей аудиенции - именно Мун Чжэ Ин, как сообщалось, передал понтифику на словах приглашение посетить Пхеньян от лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Папа готов поехать в Северную Корею. Такой визит пока не готовится, пока состоялся первый шаг в этом направлении", - прокомментировал возможность поездки тогда госсекретарь (глава правительства) Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Святой престол разделяет мнение, что возможная поездка Папы Римского на север Корейского полуострова стала бы важным вкладом в процесс примирения и разоружения в Корее.