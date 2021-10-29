Северный флот будет поставлять 4 тонны кислорода в неделю больницам Республики Коми

МУРМАНСК, 29 октября. /ТАСС/. Северный флот, базирующийся в Мурманской области, будет поставлять 4 тонны сжиженного кислорода в неделю медицинским учреждениям Коми, где наблюдаются проблемы с обеспечением кислородом ковидных госпиталей. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе флота.

"Северный флот сможет предоставлять Республике Коми 4 тонны кислорода в неделю. Накопленные запасы кислорода позволяют полностью обеспечить собственные потребности летчиков Северного флота и оказать помощь гражданским медикам", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе флота также отметили, что кислород вырабатывается собственными силами флота на авиационных технических базах для обеспечения полетов самолетов. Более 2 тонн сжиженного кислорода уже передали авиаторы Северного флота учреждениям здравоохранения Костромской области, ранее медицинская служба организовала передачу кислорода Минздраву Архангельской области.

Как ранее заявлял глава Коми Владимир Уйба, нехватка кислорода в моногоспиталях для лечения кислородозависимых пациентов с коронавирусом - самая большая проблема, а новые поставки медучреждения ждут буквально по часам. Около 70 млн рублей власти республики намерены в ближайшее время потратить на закупку двух кислородных станций.

На 29 октября в Коми выявлено 78 8241 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 347. Выздоровели 69 095 человек, умерли 1 948. Привито более 46% взрослого населения. Нерабочие дни объявлены в Коми с 30 октября по 7 ноября, при необходимости они могут быть продлены, сообщал глава региона. В этот период разрешено работать лишь продовольственным магазинам и аптекам, а предприятиям общепита и остальным организациям - исключительно на доставку и навынос. Приостановят работу все службы быта и услуг.