Нефтяники спасли замерзающего фламинго на месторождении на Ямале

ТАСС, 29 октября. Замерзающая птица, похожая на фламинго, была замечена на Спорышевском нефтяном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Нефтяники забрали птицу и отдали ее волонтерами, сообщили ТАСС в пятницу в компании "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", чьи сотрудники обнаружили животное.

"Замерзающую птицу нашли на территории нашего Спорышевского месторождения операторы при ночном обходе. Это одна птица, все ее назвали фламинго исходя из строения ее клюва, но это не розовый фламинго, она [птица] серого цвета. Сейчас ее на передержку забрали волонтеры, потому что птица истощена, она очень замерзла и хочет есть. Нефтяники ее обогрели, но месторождение уже покрыто снегом, еды там нет", - сказала собеседница агентства, уточнив, что сейчас жизни птицы ничего не угрожает.

Нфтяники связываются с фондами по защите диких животных и птиц для определения дальнейшей судьбы птицы, добавили в пресс-службе. При этом пока неизвестно, каким образом птица попала на ямальское месторождение.

В пресс-службе правительства ЯНАО подтвердили информацию о спасении "замерзающего фламинго", говорится в сообщении, опубликованном в их группе в "ВКонтакте".