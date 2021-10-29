В Рязанской области запретили ночную работу кафе и ресторанов

ТАСС, 29 октября. Губернатор Рязанской области Николай Любимов ввел новые меры на период с 30 октября по 7 ноября, когда в регионе объявлены нерабочие дни. Запрещается ночная работа предприятий общественного питания, детям нельзя находиться в торговых центрах без взрослых, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Рязанской области.

"Запрещается работа общепита с 23:00 до 06:00. Запрещено пребывание несовершеннолетних без родителей в торговых центрах и на предприятиях общественного питания. Сами предприятия общественного питания в торговых центрах будут работать только навынос. Прекращается развлекательная деятельность, а также работа аквапарков, детских досуговых центров, игровых комнат в торговых комплексах", - цитирует пресс-служба губернатора Любимова.

Как уточняется в сообщении, система QR-кода вводится для посещения учреждений культуры, спорта, общепита, бань, торговых центров, также можно также предъявить справку о перенесенной не позднее шести месяцев назад болезни, либо документ о медицинских противопоказаниях к прививке вместе с отрицательным ПЦР-тестом. При этом нужен документ, удостоверяющий личность. "Возраст обязательной самоизоляции неработающих граждан понижается с 65 до 60 лет, при этом вакцинированные граждане самоизоляцию соблюдать не обязаны. Рекомендовано максимально перевести на "удаленку" сотрудников старше 60 лет, а также работников, имеющих хронические заболевания, беременных женщин", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Рязанской области с начала пандемии зарегистрировано 47 486 случаев заболевания, в том числе 233 за последние сутки. Выздоровели 42 485 человек, отмечен 1 381 смертельный случай. Первый этап вакцинации прошли 372 098 жителей, второй - 307 244. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 35,1%.